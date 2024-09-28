«Меня спас священный песок»: боец СВО из Бурятии рассказал о чуде, которое помогло ему остаться в живых

«Чуть головы не лишился… Меня спас бронежилет, в который был вшит мешок со священным песком с сакрального места Бурхан баабай», — поделились в соцсетях чудесной историей спасения командира штурмовой бригады из Бурятии добровольческий центр «Сила добра 03». Но немногие знают, что бронежилет, который находился на сибиряке, разработал Владимир Дымшеев, старший лейтенант полиции и волонтер из Бурятии.