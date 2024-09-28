«Меня спас священный песок»: боец СВО из Бурятии рассказал о чуде, которое помогло ему остаться в живых

«Чуть головы не лишился… Меня спас бронежилет, в который был вшит мешок со священным песком с сакрального места Бурхан баабай», — поделились в соцсетях чудесной историей спасения командира штурмовой бригады из Бурятии добровольческий центр «Сила добра 03». Но немногие знают, что бронежилет, который находился на сибиряке, разработал Владимир Дымшеев, старший лейтенант полиции и волонтер из Бурятии.
— Владимир первым в России разработал уникальную модель бронежилета «Плитник», которая не раз спасала жизни наших ребят в зоне СВО, — рассказывают в правительстве Бурятии. — Он создал станок-фиксацию для изготовления маскировочных сетей, шьет вместе с другими волонтерами центра тактические пояса и подсумки (подгранатники), и другие изделия.
Вчера, 27 сентября, стало известно, что Владимир Дымшеев стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Он одержал победу в специальной номинации «Поступок года».
Бойцы СВО не устают благодарить Владимира за его чудесную разработку. Так, 18 сентября стало известно об еще одной истории спасения. На этот раз уцелел командир штурмовой бригады.
«Благодарю вас всех! Тысячу раз хочется поблагодарить Владимира Дамбаевича и всех наших волонтеров за спасенные жизни наших ребят. Столько будоражащих историй, фактов и подтверждений о важности иметь хороший бронежилет. Меня спас священный песок — защитник воинов в Тункинском районе. Он вшивается в бронежилет» — написал командир.