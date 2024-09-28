Дафф Маккаган из Guns N' Roses выпустил кавер на трек Дэвида Боуи Heroes

Бас-гитарист хард-рок-группы Guns N' Roses Дафф Маккаган представил кавер на песню Дэвида Боуи Heroes (1977). Так музыкант решил порадовать слушателей в преддверии своего грядущего тура Lighthouse.
Как пояснил Маккаган в личном блоге, выбор Heroes для кавера был для него абсолютно естественен. Артист — большой любитель истории, а трек Боуи рассказывает о двух влюбленных, которых во времена Холодной войны разделила Берлинская стена.
Вместе со своей версией Heroes Маккаган выпустил песню True To The Death Rock N" Roll Ballad, в которой также затрагиваются темы любви, страсти и времени.
Тур Lighthouse стартует 30 сентября в Дублине. В нем музыкант будет презентовать свой одноименный сольный альбом, выпущенный в 2023 году.
Ранее экс-участник Pearl Jam Дейв Абруццезе признался, что обманул Эксла Роуза ради реюниона Guns N' Roses.