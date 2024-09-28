Почти 2,8 тыс фур стоит на границе Беларуси и ЕС

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Очереди из грузовиков сохраняются на границах Беларуси и стран Евросоюза, об этом свидетельствую данным Погранкомитета республики.
По данным ведомства, днем в субботу на границах находится 2 790 большегрузов.
Больше всего скопления фур на литовском направлении: в ПП «Каменный Лог» находится 630 грузовиков, в «Беняконях» — 750.
В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — стоит 900 грузовков. В ПП «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе — 510.
Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в ПП «Брест» стоит 400 автомобилей.
Очередей из рейсовых автобусов, по данным ГПК, нет ни на одной границе.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.