Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 2,8 тыс фур стоит на границе Беларуси и ЕС

Скопления легковых автомобилей отмечаются только на белорусско-польском направлении, очередей же из рейсовых автобусов нет нигде.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Очереди из грузовиков сохраняются на границах Беларуси и стран Евросоюза, об этом свидетельствую данным Погранкомитета республики.

По данным ведомства, днем в субботу на границах находится 2 790 большегрузов.

Больше всего скопления фур на литовском направлении: в ПП «Каменный Лог» находится 630 грузовиков, в «Беняконях» — 750.

В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — стоит 900 грузовков. В ПП «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе — 510.

Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в ПП «Брест» стоит 400 автомобилей.

Очередей из рейсовых автобусов, по данным ГПК, нет ни на одной границе.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС