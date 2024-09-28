Открыт прием заявок в конкурсе «Журналист года Иркутской области»

28 сентября открыли прием заявок в конкурсе «Журналист года Иркутской области». Известно, что будут приняты творческие материалы, которые были опубликованы с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года. Стоит отметить, что отправить заявку нужно будет успеть до 6 октября 2024 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Традиционно конкурсная комиссия определяет обладателей специального приза «За вклад в развитие региональной журналистики» и специальных званий «Журналист года Иркутской области» и «Журналист года районных (городских) средств массовой информации Иркутской области», — рассказывают власти области.
В конкурсе могут принять участие корреспонденты, редакторы газет, журналов, информационных агентств, теле-, радиопрограмм. Также конкурс проходит для фотографов, видеооператоров, специалистов по соцсетям средств массовой информации, которые работают на территории Иркутской области. Стоит отметить, что в конкурсе 18 номинаций.