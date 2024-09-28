Открыт прием заявок в конкурсе «Журналист года Иркутской области»

28 сентября открыли прием заявок в конкурсе «Журналист года Иркутской области». Известно, что будут приняты творческие материалы, которые были опубликованы с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года. Стоит отметить, что отправить заявку нужно будет успеть до 6 октября 2024 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.