Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чудо или обман? Пациентка кокандского табиба заявила, что избавилась от рака мозга. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена встреча кокандского табиба Икболжона Солиева с молодой пациенткой и ее матерью. Посетительницы заявили, что он помог им излечить мозговую опухоль у молодой пациентки, передает корреспондент Podrobno.uz.

В доказательство мать девушки по имени Шахзода показывает снимки МРТ, якобы снятые до и после лечения у табиба. Сама пациентка сообщила, что чувствует себя хорошо.

Отмечается, что врачи не давали надежд на излечение, поскольку было слишком поздно. А «целителю» на борьбу с «серьезной онкологией» потребовалось четыре сеанса. Сам Солиев назвал «исцеление» божественным чудом.

Люди в соцсетях гадают, что это — действительно чудо или просто обман?

Отметим, что в феврале этого года Генпрокуратура заинтересовалась деятельностью Солиева, она была приостановлена в рамках расследования. Сам табиб тогда заявил, что прекращает на время свои сеансы в связи с «ухудшением здоровья». О том, что кокандский «целитель» снова лечит доверчивых пациентов, стало известно в марте этого года.

Напомним, что недавно Сенат одобрил поправки в законодательство, которые предусматривают административную ответственность для нелегальных деятелей народной медицины. Чтобы они вступили в силу, закон должен подписать президент.

медицина