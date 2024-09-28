Чудо или обман? Пациентка кокандского табиба заявила, что избавилась от рака мозга. Видео

В доказательство мать девушки по имени Шахзода показывает снимки МРТ, якобы снятые до и после лечения у табиба. Сама пациентка сообщила, что чувствует себя хорошо.
Отмечается, что врачи не давали надежд на излечение, поскольку было слишком поздно. А «целителю» на борьбу с «серьезной онкологией» потребовалось четыре сеанса. Сам Солиев назвал «исцеление» божественным чудом.
Люди в соцсетях гадают, что это — действительно чудо или просто обман?
Отметим, что в феврале этого года Генпрокуратура заинтересовалась деятельностью Солиева, она была приостановлена в рамках расследования. Сам табиб тогда заявил, что прекращает на время свои сеансы в связи с «ухудшением здоровья». О том, что кокандский «целитель» снова лечит доверчивых пациентов, стало известно в марте этого года.
Напомним, что недавно Сенат одобрил поправки в законодательство, которые предусматривают административную ответственность для нелегальных деятелей народной медицины. Чтобы они вступили в силу, закон должен подписать президент.