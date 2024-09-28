Чудо или обман? Пациентка кокандского табиба заявила, что избавилась от рака мозга. Видео

Отметим, что в феврале этого года Генпрокуратура заинтересовалась деятельностью Солиева, она была приостановлена в рамках расследования. Сам табиб тогда заявил, что прекращает на время свои сеансы в связи с «ухудшением здоровья». О том, что кокандский «целитель» снова лечит доверчивых пациентов, стало известно в марте этого года.