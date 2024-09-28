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Чаппелл Рон отказалась от участия в фестивалях All Things Go из-за состояния здоровья

Поп-исполнительница Чаппелл Рон объявила в соцсетях, что не сможет появиться на фестивалях All Things Go в Нью-Йорке и округе Колумбия. По словам артистки, за последние несколько перегруженных недель «все стало невыносимым», и ей нужно заняться своим здоровьем.

Источник: Звук

Поп-исполнительница Чаппелл Рон объявила в соцсетях, что не сможет появиться на фестивалях All Things Go в Нью-Йорке и округе Колумбия. По словам артистки, за последние несколько перегруженных недель «все стало невыносимым», и ей нужно заняться своим здоровьем.

Певица извинилась перед своими поклонниками, которые ждали ее появления на сценах All Things Go. Она подчеркнула, что хочет выступать дальше, показывать свои лучшие шоу, но в данный момент ей нужно немного времени на восстановление.

Сейчас я чувствую давление, заставляющее меня расставлять приоритеты во многих вещах, и мне нужно несколько дней, чтобы заняться своим здоровьем.

Чаппелл Рон.

певица.

Ранее Рон рассказывала, что у нее диагностировали депрессию во время тура. Артистка начала ходить на терапию дважды в неделю, продолжая при этом гастролировать.