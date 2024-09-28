1,5 тыс заявок подано на конкурс «Моя карьера» в Иркутской области

Более 1,5 тысячи сибиряков подали заявки на участие в областном конкурсе «Моя карьера». Целью состязания является предоставление молодым людям возможностей для профессионального роста и развития в регионе. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Областной конкурс «Моя карьера» — это уникальная площадка для выявления и поддержки перспективных молодых специалистов. Этот конкурс предоставляет возможность не только продемонстрировать свои навыки и компетенции, но и получить ценные советы от экспертов и лидеров отрасли, наладить важные профессиональные контакты, и, возможно, даже найти работу своей мечты, — сообщили министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова.
Стоит отметить, что к участию в конкурсе допускаются молодые жители Иркутской области в возрасте от 18 до 35 лет. Кстати, в текущем году конкурс проходит по четырем направлениям. А участникам предстоит пройти три этапа — отборочный, полуфинал и финал.