1,5 тыс заявок подано на конкурс «Моя карьера» в Иркутской области

— Областной конкурс «Моя карьера» — это уникальная площадка для выявления и поддержки перспективных молодых специалистов. Этот конкурс предоставляет возможность не только продемонстрировать свои навыки и компетенции, но и получить ценные советы от экспертов и лидеров отрасли, наладить важные профессиональные контакты, и, возможно, даже найти работу своей мечты, — сообщили министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова.