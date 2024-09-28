Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму

«В мире есть такие примеры, когда по тем или иным территориальным зонам прописаны какие-то правила. Допустим, забор должен быть из определенного материала не выше установленной высоты, то же самое касается кровель. И на мой взгляд, это правильно. Ограждение и кровли формируют образ улицы, это первая линия восприятия».