Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму

«В мире есть такие примеры, когда по тем или иным территориальным зонам прописаны какие-то правила. Допустим, забор должен быть из определенного материала не выше установленной высоты, то же самое касается кровель. И на мой взгляд, это правильно. Ограждение и кровли формируют образ улицы, это первая линия восприятия».
Сейчас правила застройки регулируются принятыми строительными нормами, которые устанавливают этажность здания, плотность застройки, расстояние между объектами. Но строительные материалы каждый может выбирать по своему вкусу, в результате чего на улицах растут разношерстные, разностилевые дома.
Кроме того, уверен Кирилл Бабеев, если дом будет проектировать профессиональный архитектор, он сможет предложить людям более удобные и современные решения по планировке жилья и выбору строительных материалов.
«Многим людям даже хорошо, если будут какие-то регламенты, которым они будут следовать», — уверяет эксперт.
В Крыму уже есть опыт, когда для разных зон разрабатываются паспорта фасадов — установленные правила, которых обязаны придерживаться собственники. В Гурзуфе, к примеру, был разработан архитектурный проект для улицы Ленинградской.
«Там есть так называемый “канонический” крымский вид со скатными крышами, с видом на горы. Но элементы деревянные, которые должны были быть определенного светлого цвета, они собственниками уже перекрашены, и среда потеряла свой шарм и исторический колорит», — отметил архитектор.
По мнению Бабеева, правила для жилых зон должны устанавливать муниципалитеты, в которых для этого необходимо сформировать градостроительные советы и ввести должность главного архитектора города. Именно он должен разрабатывать такие нормы для каждой территории и следить за их исполнением, заключил эксперт.