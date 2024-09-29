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Губернатор Приангарья проверил качество пешеходного моста через реку Снежную

В ходе рабочей поездки в Слюдянский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил качество строительства пешеходного моста через реку Снежную. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

Мост соединяет Иркутскую область и Республику Бурятия. Длина подвесного моста — 117 метров. На его возведение из бюджета Приангарья выделили 162,5 миллиона рублей. Из посёлка Новоснежная по нему ходят в школу, аптеку и больницу в село Выдрино. Для удобства пешеходов мост оборудован пандусами, лестницами и скамейками с каждой стороны.