Губернатор Приангарья проверил качество пешеходного моста через реку Снежную

Мост соединяет Иркутскую область и Республику Бурятия. Длина подвесного моста — 117 метров. На его возведение из бюджета Приангарья выделили 162,5 миллиона рублей. Из посёлка Новоснежная по нему ходят в школу, аптеку и больницу в село Выдрино. Для удобства пешеходов мост оборудован пандусами, лестницами и скамейками с каждой стороны.