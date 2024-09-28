В ГАТОБе в Алматы по случаю 90-летия наградят ветеранов театра

"Праздничные двери храма искусства распахнутся 28 сентября в 15:00, шествуя более ста ветеранов театра.
Ветеранам вручат специальные памятные медали и подарки. Приглашены уважаемые гости — Народная артистка Казахской ССР Раушан Байсеитова и потомки Народной артистки Казахской ССР Бахыт Ашимовой, от которых ожидается бесценный дар музею.
Музыкальные номера от творческого коллектива завершат церемонию награждения ветеранов театра по случаю 90-летия. После гости перейдут на главный зал, наслаждаться оперной постановкой «Абай» Ахмета Жұбанова-Латифа Хамиди.
Так празднично вступает в «Десятилетие перед столетием» — в свой 91-й сезон Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая.
Детали торжественной церемонии:
— 15:00 шествие по красной дороже ветеранов театра имени Абая.
— 16:00 церемония награждения ветеранов театра имени Абая в фойе.
— 17:00 фуршет для гостей.
— 18:00 ветераны посетят оперный спектакль «Абай» Ахмета Жұбанова-Латифа Хамиди.