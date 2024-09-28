Памятник фронтовой медсестре установят в Тирасполе к 80-летию Победы

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — Sputnik. Тираспольский Общественный совет обсудил вопрос об установке на территории городского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны памятника фронтовой медсестре. Открытие памятника будет приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Совет принял такое решение, и мы его уже обсудили: установить памятник фронтовой медицинской сестре», — сказал председатель совета Николай Горобец.
Он добавил, что памятник будет символизировать уважение всем медицинским работникам не только Великой Отечественной войны, но и нынешнего поколения.
По словам общественника, идея уже согласована с управлением здравоохранения Приднестровья, а эскизы вариантов установки будущего монумента уже были представлены членам совета.