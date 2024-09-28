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Памятник фронтовой медсестре установят в Тирасполе к 80-летию Победы

В Тирасполе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появится памятник фронтовой медсестре.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — Sputnik. Тираспольский Общественный совет обсудил вопрос об установке на территории городского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны памятника фронтовой медсестре. Открытие памятника будет приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Совет принял такое решение, и мы его уже обсудили: установить памятник фронтовой медицинской сестре», — сказал председатель совета Николай Горобец.

Он добавил, что памятник будет символизировать уважение всем медицинским работникам не только Великой Отечественной войны, но и нынешнего поколения.

По словам общественника, идея уже согласована с управлением здравоохранения Приднестровья, а эскизы вариантов установки будущего монумента уже были представлены членам совета.