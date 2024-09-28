Пресс-служба Раиса РТ опровергла сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

Шаймиев родился 20 января 1937-го в деревне Аняково (ныне Актанышский район РТ). Позже политик закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991-м он впервые стал Президентом Татарстана, а затем его переизбрали на второй и третий президентский сроки (в 1996 и 2001 годах). Сейчас Шаймиев — Государственный советник Татарстана.