Пресс-служба Раиса РТ опровергла сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

До этого некоторые телеграм-каналы писали, что Шаймиев «тяжело болеет» и якобы «госпитализирован в больницу».
Но, как заверили в пресс-службе Раиса РТ, данная информация не соответствует действительности.
«Обычный сезонный вирус», — приводит ответ РИА «Новости».
Шаймиев родился 20 января 1937-го в деревне Аняково (ныне Актанышский район РТ). Позже политик закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991-м он впервые стал Президентом Татарстана, а затем его переизбрали на второй и третий президентский сроки (в 1996 и 2001 годах). Сейчас Шаймиев — Государственный советник Татарстана.