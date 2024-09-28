Съела больше 30 камней: Ветеринару из Ростова пришлось спасать домашнюю лягушку со зверским аппетитом

Мы привыкли, что у многих в течение жизни меняются вкусовые пристрастия. Полюбил жареный лук или оливки — значит, повзрослел, шутят люди. А про страсть некоторых беременных погрызть мел слышали, наверное, все. Природа так устроена, что вкусы меняются и у животных. Например, мелкие земноводные вместо того, чтобы охотиться на всяких мошек, могут пообедать несъедобными камнями. Вот и одна домашняя лягушка из Ростова решила восполнить «дефицит минералов», наевшись камушков. А спасать прожорливую квакушку пришлось ветеринарам.
Пациентка попала в руки ветеринарному врачу-герпетологу Анастасии Савченко: она и рассказала о любопытном клиническом случае.
ВСЕ ЗНАЛИ И СОБЛЮДАЛИ, НО ПРОИЗОШЛА СЛУЧАЙНОСТЬ.
— «Шпорцевая лягушка наелась камней»: такое начало сообщения я прочитала в соцсети, — рассказала ветеринар.
Это специалиста ничуть не удивило.
— При содержании водных черепах, шпорцевых лягушек, аксолотлей и даже некоторых видов рыб важно учитывать, что они могут есть небольшие камушки. Причем могут начать это делать, даже, если раньше такого за животными замечено не было. Такая у них особенность.
О вкусовых пристрастиях своей питомицы хозяева знали и изначально в аквариуме держали камушки побольше — такого размера, чтобы лягушка уж точно не смогла ими полакомиться.
Однако, по воле случая, о чем не знали владельцы, в аквариуме оказались и мелкие камушки. Лягушка такому «деликатесу» очень обрадовалась и с энтузиазмом начала ими лакомиться. К счастью, хозяева спустя два дня заметили, что у питомицы «гранитный камушек» не в груди, но в желудке.
НЕ СТАЛИ ЖДАТЬ ЧУДА И ПОВЕЛИ ЛЯГУШКУ К ВРАЧУ.
— Владелица оперативно вышла со мной на связь, и мы договорились о приеме. В такой ситуации важно действовать достаточно быстро. Хорошо, что никто не стал ждать неделю-две в надежде, что «само пройдет».
Сперва-наперво лягушке сделали рентген, чтобы оценить масштаб проблемы. Увиденное поразило даже опытного ветеринара. Как оказалось, весь крохотный животик миниатюрной пациентки был набит камушками. Судя по рентгеновскому снимку, который продемонстрировала специалист, лягушка успела проглотить больше 30 камней.
— Я забрала ее в хирургию для дачи общего наркоза.
Однако Анастасия Савченко, прежде всего, хотела избежать операции. И, к счастью, ее не пришлось проводить.
Большую часть камней из маленького пациента удалось извлечь эндоскопическим путем. Животное ввели в медикаментозный сон и извлекли инородные предметы, не прибегая к хирургии.
Но эндоскопическая «магия» не работает вне пищевода и желудка. Повторный рентген показал, что пара камушков успели пройти в кишечник, а туда нетравматичным аппаратом уже не попасть — нужно резать. Правда, была небольшая надежда, что камни выйдут естественным путем.
— Прикинув шансы, решили попробовать пойти по первому пути.
Если бы ничего не вышло во всех смыслах, то пришлось бы оперировать.
ОКАЗАЛОСЬ ВОСЕМЬ ГРАММОВ.
К счастью владельцев и самой лягушки, на следующий день вначале вышел первый камушек, а потом и второй. Больше любимице хозяев ничего не угрожало. Ее выписали в родной террариум. Вот только больше «вкусных» маленьких камушков там больше нет. Об этом хозяева позаботились.
Когда врач взвесила все камушки, оказалось, что они весят аж восемь граммов — это очень много для маленького земноводного.
— Я очень горжусь тем, что моими клиентами являются люди, для которых жизнь лягушки также важна, как и жизни других, более классических домашних питомцев, — поделилась ветеринар.