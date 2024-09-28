Съела больше 30 камней: Ветеринару из Ростова пришлось спасать домашнюю лягушку со зверским аппетитом

Мы привыкли, что у многих в течение жизни меняются вкусовые пристрастия. Полюбил жареный лук или оливки — значит, повзрослел, шутят люди. А про страсть некоторых беременных погрызть мел слышали, наверное, все. Природа так устроена, что вкусы меняются и у животных. Например, мелкие земноводные вместо того, чтобы охотиться на всяких мошек, могут пообедать несъедобными камнями. Вот и одна домашняя лягушка из Ростова решила восполнить «дефицит минералов», наевшись камушков. А спасать прожорливую квакушку пришлось ветеринарам.