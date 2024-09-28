Волгоградцы увидели подбитые танки и БМП и сбитые дроны противника

В Волгограде в субботу, 28 сентября официально открыли выставку захваченной техники НАТО. С самого утра большой поток горожан идет на площадь Павших Борцов, чтобы своими глазами увидеть иностранные военные машины, которые бросал противник, убегая от наших подразделений. Большинство техники за ограждением, ее можно только издали посмотреть. Хотя некоторые машины разрешают потрогать взрослым, а дети забираются внутрь.
По словам наших корреспондентов, на открытие выставки пришли сотни людей. Волгоградцы с детьми и домашними животными, молодые пары, возвращающиеся со службы в храме Александра Невского прихожане — все устремляются сюда, чтобы походить между трофейными экспонатами и послушать истории их завоевания от самих участников СВО.
Есть здесь канадский бронеавтомобиль «Рошель Сенатор» производства 2018 года. Колеса у него выглядят неважно, но стекла в бою уцелели. Как рассказали военные, они захватили эту машину при освобождении Красногоровки в ДНР, когда подъезжали к городу.
Рядом можно поразглядывать БМП 1У, захваченную в Марьинке в этому году. Машина украинского производства, на ней ВСУ петляли по лесу, убегая от нашего штурмового отряда. Но маневрировать между деревьями оказалось тяжело, БМП просто бросили на поле боя.
Еще один бронеавтомобиль украинского производства — «Козак 2М1». Его наши бойцы захватили во Владимировке. С водительской стороны она полностью изрешечена пулями. Можно увидеть и американский БТР «Кугуар», который стоит на вооружении уже 20 лет и есть армиях Канады, Хорватии, Дании, Грузии и Венгрии.
Рядом представлена выставка художественных фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны «Лица великой Победы», посвященная предстоящему 80-летнему юбилею. Еще в одной зоне — перехваченные и сбитые беспилотники. Волгоградцы увидели несколько вражеских дронов, которые наши военные смогли сбить средствами радиоэлектронной борьбы, испортив планы неприятеля. Данные БПЛА самолетного типа иностранного производства применяют для разведки, аэросъемки, и даже наводки на цель. На выставке можно увидеть «Фурию», «Мамонта» и другие модели беспилотников и услышать про их возможности.
Увидеть технику можно будет до конца дня в субботу, воскресенье и понедельник. Экспонаты везут из города в город, чтобы как можно больше россиян могли осознать, что происходит на передовой. Попасть на площадь через рамки и можно после досмотра, на месте за безопасностью следят силовики с собаками.