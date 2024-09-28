Волгоградцы увидели подбитые танки и БМП и сбитые дроны противника

Увидеть технику можно будет до конца дня в субботу, воскресенье и понедельник. Экспонаты везут из города в город, чтобы как можно больше россиян могли осознать, что происходит на передовой. Попасть на площадь через рамки и можно после досмотра, на месте за безопасностью следят силовики с собаками.