Роберт Смит из The Cure рассказал о затянувшейся работе над новым альбомом

Вокалист британской рок- и нью-вейв-группы The Cure Роберт Смит объяснил, почему работа над новым альбомом Songs Of A Lost World велась так долго. По словам музыканта, пластинка «то появлялась, то исчезала из его жизни на очень длительное время».
О затянувшейся записи лонгплея Смит рассказал в соцсетях. Артист отметил, что у работы над альбомом не было какого-то официального начала: пластинка просто «дрейфовала» между событиями в его жизни.
Также музыкант прокомментировал свои обещания выпустить полноформатник в уже далеком 2019 году, которыми он тогда зря обнадежил поклонников.
Если я и жалею о чем-то, так это о том, что я вообще что-то сказал об этом [альбоме] в 2019 году, потому что мне действительно не стоило этого делать.
Роберт Смит.
фронтмен The Cure.
Ранее The Cure официально анонсировали первый за 16 лет альбом. Лонгплей Songs Of A Lost World увидит свет 1 ноября.