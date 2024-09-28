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Роберт Смит из The Cure рассказал о затянувшейся работе над новым альбомом

Вокалист британской рок- и нью-вейв-группы The Cure Роберт Смит объяснил, почему работа над новым альбомом Songs Of A Lost World велась так долго. По словам музыканта, пластинка «то появлялась, то исчезала из его жизни на очень длительное время».

Источник: Звук

Вокалист британской рок- и нью-вейв-группы The Cure Роберт Смит объяснил, почему работа над новым альбомом Songs Of A Lost World велась так долго. По словам музыканта, пластинка «то появлялась, то исчезала из его жизни на очень длительное время».

О затянувшейся записи лонгплея Смит рассказал в соцсетях. Артист отметил, что у работы над альбомом не было какого-то официального начала: пластинка просто «дрейфовала» между событиями в его жизни.

Также музыкант прокомментировал свои обещания выпустить полноформатник в уже далеком 2019 году, которыми он тогда зря обнадежил поклонников.

Если я и жалею о чем-то, так это о том, что я вообще что-то сказал об этом [альбоме] в 2019 году, потому что мне действительно не стоило этого делать.

Роберт Смит.

фронтмен The Cure.

Ранее The Cure официально анонсировали первый за 16 лет альбом. Лонгплей Songs Of A Lost World увидит свет 1 ноября.