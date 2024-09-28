В Карелии захоронили останки 85 советских солдат

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил поисковиков за работу по сохранению и увековечиванию памяти о солдатах Великой Отечественной войны. «Святое дело возвращать Родине, близким и семьям погибших героев. Особенно важно, когда возвращается имя бойца, когда потомки могут точно знать, где погиб их прадед или дед, где он похоронен, к какому обелиску можно прийти и поклониться. Сегодняшнее событие уникальное. Это действительно большая поисковая удача обнаружить 42 солдатских медальона и установить 26 имен», — приводит пресс-служба слова Парфенчикова.