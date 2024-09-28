В Карелии захоронили останки 85 советских солдат

«В преддверии 80-летия освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков на Мемориальном комплексе в деревне Устье Тулоксы Олонецкого района состоялась церемония торжественного захоронения останков 85 советских воинов. Их обнаружили участники Союза поисковых отрядов Карелии в рамках полевого поискового сезона», — указано в сообщении.
Солдаты пропали без вести в сентябре 1941 года в районе реки Тулокса. На протяжении девяти лет это место искали поисковики — изучали архивные документы, обследовали местность в районе Тулоксы. И в этом году его удалось обнаружить. По результатам олонецкой поисковой операции у бойцов обнаружены 42 солдатских медальона и 4 подписанные личные вещи. По ним установлены 26 имен. Все павшие воины — уроженцы Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Орловской, Рязанской областей, Алтайского края, Тувинской и Чувашской АССР. Родственники 14 бойцов уже найдены.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил поисковиков за работу по сохранению и увековечиванию памяти о солдатах Великой Отечественной войны. «Святое дело возвращать Родине, близким и семьям погибших героев. Особенно важно, когда возвращается имя бойца, когда потомки могут точно знать, где погиб их прадед или дед, где он похоронен, к какому обелиску можно прийти и поклониться. Сегодняшнее событие уникальное. Это действительно большая поисковая удача обнаружить 42 солдатских медальона и установить 26 имен», — приводит пресс-служба слова Парфенчикова.
На церемонию захоронения приехали родственники и их представители из Омской области и Алтайского края. Им передали солдатские медальоны Филиппа Малькина, Андрея Горлова, Якова Саурова. Останки еще одного найденного бойца — Михаила Кузьменко — похоронят на его родине в Омской области. В церемонии приняла участие делегация из Полтавского района Омской области.
Карелия много лет является активным участником поискового движения России. Сейчас на территории республики действуют более 30 поисковых отрядов. Почти 600 поисковиков ежегодно участвуют в «Вахте памяти» на местах сражений Великой Отечественной войны и работают в архивах.