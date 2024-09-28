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Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда — участница проекта

В настоящее время Наталья Семушина преподает русский язык как иностранный в одной из школ Самарканда.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта «Российский учитель за рубежом», в Узбекистане уже третий год. За это время она успела поработать в районных школах Хорезмской и Самаркандской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В настоящее время она преподает русский язык как иностранный в общеобразовательной школе № 9 города Самарканда.

Примечательно, что в этом году к проекту присоединился ее супруг Анатолий Семушин — преподаватель физики.

Предстоящий День учителя, который в России отмечают 5 октября, Наталья и Анатолий Семушины, как и еще 14 российских педагогов, встретят в кругу коллег из Самаркандской области.

образование