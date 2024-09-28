Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда — участница проекта

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта «Российский учитель за рубежом», в Узбекистане уже третий год. За это время она успела поработать в районных школах Хорезмской и Самаркандской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.