Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда — участница проекта

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Наталья Семушина из Ижевска, участница проекта «Российский учитель за рубежом», в Узбекистане уже третий год. За это время она успела поработать в районных школах Хорезмской и Самаркандской областей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В настоящее время она преподает русский язык как иностранный в общеобразовательной школе № 9 города Самарканда.
Примечательно, что в этом году к проекту присоединился ее супруг Анатолий Семушин — преподаватель физики.
Предстоящий День учителя, который в России отмечают 5 октября, Наталья и Анатолий Семушины, как и еще 14 российских педагогов, встретят в кругу коллег из Самаркандской области.