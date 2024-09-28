«Приходят люди разных возрастов»: в Татарстане стартовали ярмарки вакансий

«В Татарстане стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок, и сегодня это вызывает большой интерес у людей разного поколения. Мы уже второй год подряд подключаемся к этим ярмаркам в рамках проекта “Ярмарка вакансий”. Сюда приходят люди разных возрастов, кто-то ищет работу, кто-то хочет сменить вид деятельности, кто-то хочет посоветовать вакансию близкому или родственнику».
Она добавила, что на прошлой неделе стартовала только первая ярмарка вакансий, и уже более ста человек обратились в Минтруд РТ по вопросам трудоустройства.
«Сельскохозяйственные ярмарки — это хороший инструмент, чтобы привлечь работников на предприятия города», — заявила Зарипова.
Сегодня в Казани на семи площадках представлены разные работодатели, на одной точке порядка 15 предприятий.
«Мы участвуем практически на всех ярмарках, стараемся пригласить любой контингент. С ярмарок на наши вакансии откликаются около 5−10 человек. Хотелось бы, конечно, больше, но сейчас на рынке большой дефицит рабочих по всей стране, поэтому для нас важен и один человек. Мы стараемся пригласить максимальное количество с этих ярмарок», — поделился директор по персоналу Казанского вертолётного завода холдинга «Вертолёты России» — Николай Липатов.
Отмечается, что ярмарки вакансий помогают не только людям, ищущим работу, но и самим работодателям. В Казани они проходят каждые выходные на площадках сельскохозяйственных ярмарок.