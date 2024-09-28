«Приходят люди разных возрастов»: в Татарстане стартовали ярмарки вакансий

«Мы участвуем практически на всех ярмарках, стараемся пригласить любой контингент. С ярмарок на наши вакансии откликаются около 5−10 человек. Хотелось бы, конечно, больше, но сейчас на рынке большой дефицит рабочих по всей стране, поэтому для нас важен и один человек. Мы стараемся пригласить максимальное количество с этих ярмарок», — поделился директор по персоналу Казанского вертолётного завода холдинга «Вертолёты России» — Николай Липатов.