Прогноз погоды на 29 сентября: в какие регионы придут ночные заморозки

В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской области, на востоке Жетысуской области, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской области, на востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.