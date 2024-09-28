Стартовал ремонт дороги на Большеохтинском мосту в Петербурге

Рабочие приступили к ремонту проезжей части на Большеохтинском мосту. На подъездах к переправе установили временные знаки и ограждения. Работы планируют завершить 12 октября. Из-за этого в движение трех троллейбусных маршрутов внесли изменения. Об этом напомнили в пресс-службе городского комитета по транспорту.
— Так, с 1 по 3 октября троллейбус № 7 «Таллинская улица — Новоладожская улица» проследует по улице Стахановцев, мосту Александра Невского, далее по действующей трассе. Движение троллейбуса № 16 «Железнодорожная станция Ручьи — Площадь Бехтерева» будет осуществляться машинами с увеличенным автономным ходом. Троллейбус № 33 «Проспект Солидарности — Тульская улица» планирует проложить маршрут по улице Стахановцев, далее по Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту, Суворовскому проспекту, Лафонской улице и улице Бонч-Бруевича, — рассказали чиновники.
Кроме того, почти до середины октября из-за ремонта на Большеохтинском мосту, а также на прилегающих к нему съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные введут временные ограничения движения. Их можно изучить здесь.
Напомним, Большеохтинский мост является важной транспортной артерией, которая связывает Калининский, Красногвардейский и Выборгский районы. Не исключено, что из-за восстановления дорожного полотна на переправе водители начнут то и дело томиться в заторах, однако городские власти сделали все, чтобы ближайшие две недели прошли для всех участников движения относительно комфортно.