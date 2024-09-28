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В Новосибирске стартовала обкатка трамваев белорусского производства

Как минимум 1 трамвай вышел на маршрут № 13.

Источник: Комсомольская правда

28 сентября в Новосибирске началась обкатка новых трамваев БКМ Т701, которые были произведены в Республике Беларусь.

— Вагон с номером 3201 проследовал по трассе маршрута № 13. Ранее линия проверялась на соответствие габаритам новых трамваев с помощью специальной рамки, — сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Как сообщала КП-Новосибирск, в областном центре собираются запустить несколько новых трамвайных маршрутов.

После их открытия новосибирцы смогут с комфортом добираться в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский. В настоящее время неизвестно, какие номера будут присвоены новым маршрутам.