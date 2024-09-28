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Где в Краснодарском крае можно купаться в море до ноября

В Краснодарском крае наступил бархатный сезон. Пляжи не пустеют от отдыхающих, несмотря на то, что лето давно кончилось.

Сейчас в Трентоне: +19° 6 м/с 100% 754 мм рт. ст. +19°

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, на каких курортах Черноморского побережья вода будет теплой до середины октября. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «ТАСС»(18+).

— В Краснодарском крае, температурный фон будет близок к многолетним значениям, а это означает, что бархатный сезон продолжается и будет в самом разгаре, — отметил метеоролог.

По данным краевого гидрометцентра, самая теплая вода сохраняется у берегов Геленджика и Туапсе. Ее температура днем достигает +25 градусов. На один градус ниже морская вода в Анапе, Сочи и Новороссийске. Азовское море наоборот стремительно остывает. В настоящий момент его температура у побережья Приморско-Ахтарска и Темрюка достигает +18 градусов, у Ейска — +17 градусов тепла.

Как отметил Роман Вильфанд, бархатный сезон в 2024 году продлится приблизительно до середины октября. Вода в море до этого времени будет оставаться теплой.