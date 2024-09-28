Где в Краснодарском крае можно купаться в море до ноября

По данным краевого гидрометцентра, самая теплая вода сохраняется у берегов Геленджика и Туапсе. Ее температура днем достигает +25 градусов. На один градус ниже морская вода в Анапе, Сочи и Новороссийске. Азовское море наоборот стремительно остывает. В настоящий момент его температура у побережья Приморско-Ахтарска и Темрюка достигает +18 градусов, у Ейска — +17 градусов тепла.