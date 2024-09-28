Спортсменке и телеведущей Марии Киселевой исполнилось 50 лет

Мария Киселева родилась 28 сентября 1974 года в городе Куйбышеве. В 1978 году семья переехала в Ленинград, а спустя еще два года — в Москву, где девочка пошла в первый класс и за компанию со старшим братом Владимиром начала заниматься плаванием. Поначалу походы в бассейн Киселевой не нравились: в детстве будущая олимпийская чемпионка панически боялась воды и протестовала, когда родители пытались затащить ее в море во время летнего отдыха. Все изменилось, когда 10-летнюю Машу взяли в группу синхронного плавания — в команде у нее появились близкие подруги, которые помогли ей преодолеть страх перед водой.