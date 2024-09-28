Движение 19 нижегородских автобусов изменилось до 11 октября

Как отмечается, на участке улицы Советской ведут работы по ремонту теплотрассы. В связи с этим до 06:00 11 октября проезд будет ограничен. Во время проведения ремонта автобусы А-3, А-19, А-22, А-26, А-41, А-43, А-61, А-71, А-90, А-92, А-95 и маршрутки Т-37, Т-40, Т-45, Т-57, Т-70, Т-87, Т-91 и Т-94 будут курсировать по измененному маршруту.