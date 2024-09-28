The Weeknd и Playboi Carti выпустили сингл Timeless

R&B-артист The Weeknd и рэпер Playboi Carti представили совместный трек Timeless. Композиция войдет в грядущий альбом Викенда, получивший название Hurry Up Tomorrow. Пластинка завершит трилогию, начатую лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).
В Timeless артисты затрагивают тему восхождения к успеху и наслаждения им, говорят о борьбе со своими внутренними демонами и, конечно, о своей востребованности у женщин.
Это уже не первое сотрудничество музыкантов. Их предыдущим фитом был Popular (2023), записанный при участии Мадонны и вошедший в саундтрек к сериалу «Кумир» (2023).
Ранее The Weeknd представил новый сингл Dancing in the Flames. Трек выполнен в привычном для артиста стиле: ретро-синты, текст о любви на грани и пронзительный вокал.