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The Weeknd и Playboi Carti выпустили сингл Timeless

R&B-артист The Weeknd и рэпер Playboi Carti представили совместный трек Timeless. Композиция войдет в грядущий альбом Викенда, получивший название Hurry Up Tomorrow. Пластинка завершит трилогию, начатую лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

Источник: Звук

R&B-артист The Weeknd и рэпер Playboi Carti представили совместный трек Timeless. Композиция войдет в грядущий альбом Викенда, получивший название Hurry Up Tomorrow. Пластинка завершит трилогию, начатую лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

В Timeless артисты затрагивают тему восхождения к успеху и наслаждения им, говорят о борьбе со своими внутренними демонами и, конечно, о своей востребованности у женщин.

Это уже не первое сотрудничество музыкантов. Их предыдущим фитом был Popular (2023), записанный при участии Мадонны и вошедший в саундтрек к сериалу «Кумир» (2023).

Ранее The Weeknd представил новый сингл Dancing in the Flames. Трек выполнен в привычном для артиста стиле: ретро-синты, текст о любви на грани и пронзительный вокал.