За новичков играет Дзюба: Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с «Акроном» в десятом туре РПЛ

В субботу, 28 сентября, в донской столице на стадионе «Ростов-Арена» в рамках десятого тура РПЛ пройдет встреча хозяев поля — ФК Ростов’с тольяттинским клубом «Акроном». Встреча обещает быть интересной как минимум тем, что гости впервые в этом сезоне выступают в высшей лиге и пока не совсем понятно, что от них можно ожидать.
Рассказываем, что происходит в клубах перед матчем.
НЕ ЛУЧШИЙ СТАРТ В СЕЗОНЕ.
С начала этого сезона оба клуба провели ряд не самых лучших встреч. «Желто-синие» сейчас находятся на седьмой строчке турнирной таблицы с 12 очками. И за девять предыдущих игр были как великолепные результаты во время домашней победы над «Факелом» со счетом 4:1, так и серьезные поражения. Самое крупное из них — от питерского «Зенита», который на свое поле забил пять безответных голов. Всего же на счету «Ростова» по три победы, проигрыша и ничьи. Проще говоря — игра нестабильная, но захватывающая. И счет в ней зачастую немалый.
Последние три матча закончились и победой, и поражением, и ничьей. В последней встрече ростовчан в рамках РПЛ на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо». Тогда никто не смог поразить ворота и счет на табло сохранился 0:0.
До этого дончане пропустили два мяча от «Краснодара», не сумев в ответ забить ни одного. А встреча с «Факелом» была пока самой результативной для «желто-синих», в ней они удержали убедительную победу со счетом 4:1.
НОВИЧКИ СТАРАЮТСЯ, НО ПОКА БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ УСПЕХОВ.
«Акрон», впервые в этом году выступающий в РПЛ, пока даже такими скромными результатами похвастаться не может. В его копилке находится лишь восемь очков, из-за чего он располагается на одиннадцатой строчке рейтинга. Причем, за ним числится пять поражений, две ничьи и две победы.
Самое серьезное достижение у них — победа над подмосковными «Химками» со счетом 3:0. А вот крупных поражений было два. Первое — от столичного «ЦСКА» с разгромным счетом 4:0. Второе — от «Краснодара» со счетом 2:5.
КАК ПОКАЖЕТ СЕБЯ ДЗЮБА?
Главная интрига встречи — поможет ли Артем Дзюба, не так давно перешедший в тольяттинский клуб, одержать победу над «Ростовом». Напомним, он хорошо знаком донским болельщикам по выступлению за «желто-синих» и получение своей первой в карьере весомой награды — Кубка России.
Сейчас он — самая яркая звезда «Акрона» и его самая большая надежда. А как он себя покажет, станет известно во время встречи, которая начнется в 20.00 по московскому времени. Кстати, в Тольятти в это время уже будет 21.00.