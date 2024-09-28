За новичков играет Дзюба: Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с «Акроном» в десятом туре РПЛ

С начала этого сезона оба клуба провели ряд не самых лучших встреч. «Желто-синие» сейчас находятся на седьмой строчке турнирной таблицы с 12 очками. И за девять предыдущих игр были как великолепные результаты во время домашней победы над «Факелом» со счетом 4:1, так и серьезные поражения. Самое крупное из них — от питерского «Зенита», который на свое поле забил пять безответных голов. Всего же на счету «Ростова» по три победы, проигрыша и ничьи. Проще говоря — игра нестабильная, но захватывающая. И счет в ней зачастую немалый.