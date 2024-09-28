В Музее Мирового океана рассказали, как строят реплику ботика Петра I для Калининграда

Копия судна станет первой в Калининградской области. «Ботик будет ходить по рекам, заливам нашего региона, прибрежным водам Балтики. Будем использовать в целях воспитания будущих моряков, для прославления военного флота страны, который у нас базируется. Словом, всё делать, как завещал Пётр Первый», — рассказывал директор музея Денис Миронюк. По его словам, ботик «Святой Николай» станет частью музейной флотилии исторических судов, которая насчитывает несколько десятков лодок народов мира.