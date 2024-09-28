В Музее Мирового океана рассказали, как строят реплику ботика Петра I для Калининграда. Деревянное судно делают в Петрозаводске. Информацию об этом опубликовали на странице учреждения «ВКонтакте».
В сборе киль форштевень, ахтерштевень, ахтеркница и транец. Собраны основные шпангоуты. Готовятся к установке поворотные. Зарезаны на киль и закреплены кильсоном. Все скреплено нержавеющими болтами. Склеены заготовки мачты, пера руля, весла. Работа идёт, — рассказали в музее.
Ботик строят на судоверфи «Варяг». Он станет действующим экспонатом музея. В начале 2025 года его планируют доставить в Калининград и использовать в мероприятиях и фестивалях на воде.
Реплика ботика длиной шесть метров и шириной два метра, рассчитанная на десять членов экипажа, будет оснащена всеми элементами судна — рангоутом, шпангоутами, такелажем и другим необходимым набором.
Копия судна станет первой в Калининградской области. «Ботик будет ходить по рекам, заливам нашего региона, прибрежным водам Балтики. Будем использовать в целях воспитания будущих моряков, для прославления военного флота страны, который у нас базируется. Словом, всё делать, как завещал Пётр Первый», — рассказывал директор музея Денис Миронюк. По его словам, ботик «Святой Николай» станет частью музейной флотилии исторических судов, которая насчитывает несколько десятков лодок народов мира.