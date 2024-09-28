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Проезд в маршрутках можно будет оплатить картой

Сейчас оплата в маршрутных такси возможна наличными или с помощью специализированных приложений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Белорусских водителей маршруток обяжут установить терминалы для оплаты проезда банковской картой, следует из постановления Совета Министров от 26 сентября 2024 года № 704/22.

Соответствующее постановление официально опубликовано на Национальном правовом портале.

Так, согласно документу, городские автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении, к которым относятся маршрутки, теперь входят в перечень деятельности, в которых индивидуальные предприниматели обязаны будут иметь терминалы, позволяющие оплатить услугу с помощью банковских карт.

Постановление, как следует из публикации, вступит в силу 1 ноября следующего года.

В данный момент оплата в городских маршутках возможна наличными. Для безналичного расчета пользователю необходимо установить специальное банковское приложение.

Нововведение же позволит пассажирам оплачивать проезд напрямую, не устанавливая дополнительного программного обеспечения.