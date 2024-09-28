Проезд в маршрутках можно будет оплатить картой

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Белорусских водителей маршруток обяжут установить терминалы для оплаты проезда банковской картой, следует из постановления Совета Министров от 26 сентября 2024 года № 704/22.
Соответствующее постановление официально опубликовано на Национальном правовом портале.
Так, согласно документу, городские автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении, к которым относятся маршрутки, теперь входят в перечень деятельности, в которых индивидуальные предприниматели обязаны будут иметь терминалы, позволяющие оплатить услугу с помощью банковских карт.
Постановление, как следует из публикации, вступит в силу 1 ноября следующего года.
В данный момент оплата в городских маршутках возможна наличными. Для безналичного расчета пользователю необходимо установить специальное банковское приложение.
Нововведение же позволит пассажирам оплачивать проезд напрямую, не устанавливая дополнительного программного обеспечения.