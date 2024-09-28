Проезд в маршрутках можно будет оплатить картой

Так, согласно документу, городские автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении, к которым относятся маршрутки, теперь входят в перечень деятельности, в которых индивидуальные предприниматели обязаны будут иметь терминалы, позволяющие оплатить услугу с помощью банковских карт.