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Проезд мотоколонны и спортивный фестиваль. Байкеры в Петербурге закрыли сезон-2024

В субботу, 28 сентября, петербургская мотобратия закрывает сезон-2024. Проститься с летом байкеры решили с размахом — мероприятие разрослось до формата городского фестиваля.

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Тем, кто не в теме, событие запомнится проездом по городу колонны более чем сотни мотоциклистов с легендами мото-Петербурга и флагами России и города во главе, а также очередным перекрытием улиц.

У тех же, кто связан с мотокультурой нежными узами любви или только начал погружаться в атмосферу, день останется в памяти важными мастер-классами на площадке у «Газпром Арены», стант-шоу от многократного чемпиона России по шоссейно-кольцевым мотогонкам в разных классах Фомы Калинина и его команды, спортивными составляющими МотоГТО — упражнениями по вождению мотоцикла и выступлением музыкальных коллективов.

Есть приятная новость и для петербуржцев, кого по ночам будил рев дроссельной заслонки и гортанное рычание двигателей: уже следующей ночью в городе, скорее всего, станет заметно тише.