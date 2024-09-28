Проезд мотоколонны и спортивный фестиваль. Байкеры в Петербурге закрыли сезон-2024

У тех же, кто связан с мотокультурой нежными узами любви или только начал погружаться в атмосферу, день останется в памяти важными мастер-классами на площадке у «Газпром Арены», стант-шоу от многократного чемпиона России по шоссейно-кольцевым мотогонкам в разных классах Фомы Калинина и его команды, спортивными составляющими МотоГТО — упражнениями по вождению мотоцикла и выступлением музыкальных коллективов.