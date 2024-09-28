В Ростове в реконструкцию общественной бани вложат 500 млн рублей

В Ростове реконструируют пользующуюся популярностью у горожан общественную баню, расположенную на улице Веры Пановой. Соответствующий инвестпроект был представлен на городском совете по инвестициям, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
Предполагается, что владелец вложит в обновление бани 500 млн рублей. За эти деньги в трехэтажном здании появятся семейное и мужское отделения, бассейн, летняя терраса, кухня, кафе и парикмахерская.
Сейчас идет проектирование будущих работ, которые должна начаться в следующем году. А через два года общественное заведение вновь примет первых посетителей.