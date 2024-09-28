Ирина Понаровская не стала отменять концерт в Санкт-Петербурге после смерти сына

Джазовая и эстрадная артистка Ирина Понаровская не отменила сольное шоу в Санкт-Петербурге после внезапной смерти своего сына Энтони Родда. О его кончине в возрасте 39 лет стало известно 20 сентября.
О том, что выступление Понаровской в петербургском БКЗ «Октябрьский» состоится, сообщает «Комсомольская правда». «Пока все в силе. Концерт стоит», — рассказали журналистам сотрудники касс зала.
Мероприятие должно пройти 30 октября. Сама Понаровская пока что никак не комментировала слухи о возможной отмене выступления.
Ранее певица Чаппелл Рон отказалась от участия в фестивалях All Things Go из-за состояния здоровья. Артистка принесла извинения своим поклонникам в соцсетях.