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Ирина Понаровская не стала отменять концерт в Санкт-Петербурге после смерти сына

Джазовая и эстрадная артистка Ирина Понаровская не отменила сольное шоу в Санкт-Петербурге после внезапной смерти своего сына Энтони Родда. О его кончине в возрасте 39 лет стало известно 20 сентября.

Источник: Звук

Джазовая и эстрадная артистка Ирина Понаровская не отменила сольное шоу в Санкт-Петербурге после внезапной смерти своего сына Энтони Родда. О его кончине в возрасте 39 лет стало известно 20 сентября.

О том, что выступление Понаровской в петербургском БКЗ «Октябрьский» состоится, сообщает «Комсомольская правда». «Пока все в силе. Концерт стоит», — рассказали журналистам сотрудники касс зала.

Мероприятие должно пройти 30 октября. Сама Понаровская пока что никак не комментировала слухи о возможной отмене выступления.

Ранее певица Чаппелл Рон отказалась от участия в фестивалях All Things Go из-за состояния здоровья. Артистка принесла извинения своим поклонникам в соцсетях.