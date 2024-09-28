Кинотеатр «Болгария» открыли в Краснодаре спустя четыре года

Напомним, здание было закрыто с 2020 год и находилось на ремонте. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
На ремонтные работы выделили 145 млн рублей. От прежнего облика остался только шрифт названия кинотеатра, но к нему добавили слоган «Больше чем кино».
Теперь территория кинотеатра на ул. Ставропольской, 236/А станет мультиформатной. Помимо кинопоказов (6+) здесь расширили сцену для концертов (6+), а также открыли площадку для творчества. Планируется, что это место объединит молодежь города, благодаря выставкам (6+), лекциям (6+) и наличию места для общения.
— Для многих горожан это здание связано с воспоминаниями о молодости, студенчестве. Теперь мы заново открыли место притяжения молодежи, — написал в соцсетях мэр краевой столицы Евгений Наумов.