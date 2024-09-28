Кинотеатр «Болгария» открыли в Краснодаре спустя четыре года

Теперь территория кинотеатра на ул. Ставропольской, 236/А станет мультиформатной. Помимо кинопоказов (6+) здесь расширили сцену для концертов (6+), а также открыли площадку для творчества. Планируется, что это место объединит молодежь города, благодаря выставкам (6+), лекциям (6+) и наличию места для общения.