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В Крыму благоустроят Мисхорский парк

В Крыму начаты работы по благоустройству парка-памятника садово-паркового искусства «Мисхорский». Об этом сообщили в администрации Ялты.

По данным учреждения, в процессе планируется обновить асфальтобетонное покрытие на площади 11 тысяч квадратных метров.

На данном этапе проводится очистка куртин, охватывающих площадь около 5 гектаров, от самосева, обрезка кустарников и удаление сухостоя. Уже установлены 40 фонарей с датчиками движения, еще 30 будут добавлены до завершения ремонта. Ведется работа по подключению к электросетям — для этого приобретена дополнительная трансформаторная подстанция.

Благоустройство парка планируется завершить до конца текущего года.
архитектура