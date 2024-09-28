В Крыму благоустроят Мисхорский парк

На данном этапе проводится очистка куртин, охватывающих площадь около 5 гектаров, от самосева, обрезка кустарников и удаление сухостоя. Уже установлены 40 фонарей с датчиками движения, еще 30 будут добавлены до завершения ремонта. Ведется работа по подключению к электросетям — для этого приобретена дополнительная трансформаторная подстанция.