Три новых аэропорта построят в курортных зонах Казахстана

АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Три новых аэропорта построят в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли.
Министерство транспорта Казахстана выбрало площадки для строительства будущих аэропортов.
В Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 километров.
А вот в Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до города Зайсан составляет 25 километров.
Места для новых аэропортов осмотрел глава Минтранспорта Марат Карабалин. На начальном этапе в аэропортах будет построена скусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200.
Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение с Астаны и Алматы до туристических мест области, отметили в ведомстве.
Также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.
«Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году».
На площадки Карабалин выехал с представителями местных исполнительных органов и экспертами отрасли.