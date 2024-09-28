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Строительство первой гастрономической улицы в Ташкенте идет к завершению. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Работа по созданию гастрономической улицы на Тараса Шевченко в Мирабадском районе столицы вышла на завершающую стадию.

По информации пресс-службы хокимията Мирабадского района, полное завершение строительства запланировано на первые числа октября.

На аллее уже частично установлены арт-инсталляции и скульптуры для фотозон. Осталось установить осветительные столбы, скамейки и урны для мусора, посадить декоративные деревья, установить системы полива, музыкальные аудиосистемы, декоративные арки и колонны. Также будут обустроены тротуары для пешеходов, детская площадка и сцена для выставок.

Расположенные здесь гастрономические точки будут работать круглосуточно, а движение транспорта на дороге будет ограничено с 20:00 до 6:00. В это время дорога будет на время становиться пешеходной зоной.

Напомним, что гастрономические и ремесленнические улицы появятся не только в Мирабадском районе, их планируется создать еще в семи районах столицы.