Строительство первой гастрономической улицы в Ташкенте идет к завершению. Видео

По информации пресс-службы хокимията Мирабадского района, полное завершение строительства запланировано на первые числа октября.
На аллее уже частично установлены арт-инсталляции и скульптуры для фотозон. Осталось установить осветительные столбы, скамейки и урны для мусора, посадить декоративные деревья, установить системы полива, музыкальные аудиосистемы, декоративные арки и колонны. Также будут обустроены тротуары для пешеходов, детская площадка и сцена для выставок.
Расположенные здесь гастрономические точки будут работать круглосуточно, а движение транспорта на дороге будет ограничено с 20:00 до 6:00. В это время дорога будет на время становиться пешеходной зоной.
Напомним, что гастрономические и ремесленнические улицы появятся не только в Мирабадском районе, их планируется создать еще в семи районах столицы.