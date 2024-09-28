Больше трех лет безысходности. Жители новостроек в Янгихаёте обратились к президенту с жалобой на недобросовестного застройщика. Видео

Жильцы купили квартиры по договору с компаниями Eco-Lyder-plus и «Эрам курилиш» еще в 2019 году. Уже пять лет прошло с момента покупки и более трех лет, как люди живут в новых квартирах. Но застройщик до сих пор не выдал им кадастровые документы, из-за отсутствия которых им не дают разрешения на подключение дома к природному газу.