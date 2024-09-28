Больше трех лет безысходности. Жители новостроек в Янгихаёте обратились к президенту с жалобой на недобросовестного застройщика. Видео

В двух новых пятиэтажках на массиве Юлдош-6 (бывший Спутник-6) в Янгихаётском районе Ташкента живут 200 человек.
Отрезанные от социальной инфраструктуры
Жильцы купили квартиры по договору с компаниями Eco-Lyder-plus и «Эрам курилиш» еще в 2019 году. Уже пять лет прошло с момента покупки и более трех лет, как люди живут в новых квартирах. Но застройщик до сих пор не выдал им кадастровые документы, из-за отсутствия которых им не дают разрешения на подключение дома к природному газу.
Из-за отсутствия газа зимой люди отапливают свои квартиры электроприборами. В холода 2022−2023 годов, еще до повышения тарифов на свет, им приходилось платить в среднем от 800 тысяч до 1 миллиона сумов за коммунальные услуги в месяц. После повышения цен на электроэнергию жители предполагают, что этой зимой расходы увеличатся в два-три раза.
Другая насущная проблема — обязательства, не полностью выполненные застройщиком. В доме не установлен отдельный трансформатор и не спланирована полноценная кабельная сеть, поэтому зимой часто загорались электрокабели. И последствия этих возгораний жильцы устраняли за свой счет.
«В наших домах живут семьи со средним достатком, и все непредвиденные расходы ложатся на наши плечи. Если бы нам разрешили подключиться к сети природного газа, это было бы большим облегчением для жителей», — отмечают жители в своем обращении к президенту.
Из-за отсутствия документов на домохозяйства жители не могут пользоваться социальными услугами: отправить детей в школу, устроить в детский садик и оформиться в поликлинику.
«Мы считаем несправедливым, что 200 человек живут в условиях социального неравенства в то время, когда государственная политика направлена на усиление социальной защиты».
Где оно, верховенство закона?
Жители подали на учредителя компании в суд и выиграли дело. Но строительная компания сознательно не исполняет решение суда о кадастровом переводе в пользу граждан.
Кроме того, жильцы обращались к властям на местах — в городской и районный хокимияты с требованием исполнить решение суда. Хоким района с апреля этого года обещает выдать документы, но оказалось, что застройщик и представители хокимията тоже судятся потому, что не было отчуждения земли. Люди также неоднократно писали обращения к премьер-министру, в МВД и Верховный суд, рассказывали о своих проблемах по телевидению.
«Но наши обращения неоправданно игнорируются. Мы потеряли веру в верховенство закона в Узбекистане», — пишут отчаявшиеся жильцы и сообщают, что теперь обратились в высшую инстанцию — к президенту Узбекистана, так как считают, что кроме него им никто не поможет.
«Мы не знаем, кому верить, кто нам поможет, поэтому обращаемся лично к вам, уважаемый Шавкат Миромонович!».
Получается, что насущной для жителей Узбекистана проблемой, которую в состоянии решить местные власти, непременно должен заняться лично президент страны? Произвол застройщиков, как и бездействие местных властей, по-прежнему ненаказуемы?
Отметим, что недавно на совещании у президента были анонсированы меры для защиты покупателей от недобросовестных застройщиков. В процесс покупки недвижимости в новостройках внедрят систему эскроу-счетов. В течение года ее апробируют в Самарканде, а также Янгихаётском и Сергелийском районах столицы.