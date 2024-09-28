Отис Реддинг посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Признанный классик соула Отис Реддинг будет посмертно удостоен звезды на голливудской «Аллее славы». Певец трагически погиб в авиакатастрофе вместе с четырьмя участниками фанк-группы The Bar-Kays в далеком 1967 году. Ему было всего 26 лет.
О грядущем торжестве сообщает Billboard со ссылкой на официальное заявление продюсера церемоний на «Аллее славы» Аны Мартинес. В нем она отметила, что посвятить звезду легендарному музыканту — большая честь.
Церемонию будет вести продюсер Джимми Джем. Награду же примет дочь артиста, певица Карла Реддинг-Эндрюс.
Отис Реддинг начал свою музыкальную карьеру в 15 лет, бросив школу ради содержания семьи. Артист работал в группе Литтл Ричарда, а позднее присоединился к коллективу Джонни Дженкинса. В 1962 году начал сольную карьеру, а в 1964-м свет увидел его дебютный альбом Pain in My Heart.
К сожалению, пик славы Реддинга пришелся на время уже после его гибели. Культовый трек музыканта (Sittin' On) The Dock of the Bay (1968) стал первой посмертной песней, возглавившей Billboard Hot 100. Также артист получил посмертно «Грэмми», был введен в Зал славы рок-н-ролла, Зал славы авторов песен и удостоен еще множества других престижных наград.
Ранее стало известно, что Depeche Mode, Green Day и Принс получат свои звезды на голливудской «Аллее славы» в 2025 году.