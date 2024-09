Отис Реддинг посмертно получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

К сожалению, пик славы Реддинга пришелся на время уже после его гибели. Культовый трек музыканта (Sittin' On) The Dock of the Bay (1968) стал первой посмертной песней, возглавившей Billboard Hot 100. Также артист получил посмертно «Грэмми», был введен в Зал славы рок-н-ролла, Зал славы авторов песен и удостоен еще множества других престижных наград.