СК пока не возбуждает дело против отца отравившейся под Красноярском семьи

По данным SHOT, сейчас решается вопрос о возбуждении против отца дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК), пишет SHOT. Поскольку из-за отравления умерло больше двух человек, мужчине грозит ~до четырех лет лишения свободы~. В то же время региональный главк Следственного комитета (СК) уточнил, что ~пока не собирается~ возбуждать новое дело ???(из-за гибели детей уже заведено дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)…