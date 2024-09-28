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Жители Молдовы, берегите здоровье в октябре: на землю обрушится череда мощнейших магнитных бурь

В следующем месяце ожидается несколько крупных магнитных бурь, опасных для здоровья.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем и предупреждают об опасных явлениях.

В октябре ожидается несколько крупных магнитных бурь, опасных для здоровья.

Иногда в периоды высокой активности звезда выбрасывает энергию в космос. На Земле в это время происходят магнитные бури. Такие явления могут быть опасны для метеозависимых людей.

По прогнозу ученых каждая неделя октября отметится магнитной бурей.

Первая сильная магнитная буря ожидается в начале месяца — с 3 по 6 октября. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.

Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 10 по 12 октября. В первый день мощность достигнет 4 баллов, затем 5 баллов 11 числа и 6 баллов 12 числа.

Слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 17 октября.

Затем высокая солнечная активность будет с 22 по 26 октября. Эта буря будет продолжительной, но слабой — не выше 4 баллов.

Последний в месяце выброс солнечной энергии ожидается 29 октября, а мощность этой бури составит 4 балла.