Белорусский священник заступился за квадроберов и хоббихорсеров

Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте*.



«Сначала удивлялись священникам, которые в прошлом были комсомольцами. Но однажды все привыкли. Потом удивлялись тем из них, кто когда-то был хиппи. Еще позже или параллельно с этим — тем, кто был панком, брейкером или металлистом. Но и к этому привыкли. А сегодня… никто уже не удивляется даже священникам-байкерам», — отметил священник.



«Знайте, дорогие мои, что где-то нынче подрастают на лужайках будущие батюшки и матушки из квадроберов и хоббихорсингш. В этом — я подозреваю — и заключается дивный Божий Промысел как об этих чудаковатых субкультурах, так и о Церкви», — добавил он.



Также Сергий Лепин предлагает создать в БПЦ синодальный отдел по взаимодействию с квадроберами, по аналогии отдела по работе с казачеством: «Их (квадроберов) больше».