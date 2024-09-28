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Белорусский священник заступился за квадроберов и хоббихорсеров

Протоиерей Сергий Лепин, настоятель одного из белорусских православных храмов, заступился за квадроберов и хоббихорсеров.

Источник: Чемпионат.com

Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте*.

«Сначала удивлялись священникам, которые в прошлом были комсомольцами. Но однажды все привыкли. Потом удивлялись тем из них, кто когда-то был хиппи. Еще позже или параллельно с этим — тем, кто был панком, брейкером или металлистом. Но и к этому привыкли. А сегодня… никто уже не удивляется даже священникам-байкерам», — отметил священник.

«Знайте, дорогие мои, что где-то нынче подрастают на лужайках будущие батюшки и матушки из квадроберов и хоббихорсингш. В этом — я подозреваю — и заключается дивный Божий Промысел как об этих чудаковатых субкультурах, так и о Церкви», — добавил он.

Также Сергий Лепин предлагает создать в БПЦ синодальный отдел по взаимодействию с квадроберами, по аналогии отдела по работе с казачеством: «Их (квадроберов) больше».

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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