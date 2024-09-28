Белорус одним из первых нашел ответ на вопрос, как накормить людей мясными продуктами без генно-модифицированной сои

Люпин вместо сои
Олег Шкабров стал одним из первых выпускников Могилевского государственного университета продовольствия — так с 2002 года называется уже бывший Могилевский технологический институт. Староста группы и примерный студент Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий (в 2021 году вуз вновь изменил свое название) был стипендиатом фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
— Присуждение стипендии очень сильно мотивировало — и учиться, и заниматься научной деятельностью, общественной работой. А еще очень хотелось, чтобы мной гордились родители, — признается Олег Владимирович.
Он вспоминает, что удерживать высокую планку приходилось постоянно, ведь президентская стипендия, которую он получал два года, переутверждалась каждый семестр. Если не сдал сессию — прощай выплата из фонда главы государства.
— Я очень старался идти в фарватере существующих требований и продержался 4 семестра, — отмечает Олег Шкабров, который по окончании университета продовольствия получил красный диплом, но не покинул стен альма-матер, а последние одиннадцать лет даже проработал в должности декана.
Обучаясь по специальности «технология хранения и переработки животного сырья», Олег Владимирович интересовался не только научными новинками, но и острыми вопросами в сфере продовольствия. Изучив потребности белорусского рынка, он выбрал актуальную на то время тему научной работы, которая потом переросла в дипломную и легла в основу кандидатской диссертации — «Белоксодержащая добавка из зерна люпина: технология получения и использования в производстве вареных колбасных изделий». Почему именно люпин стал объектом внимания белорусской науки того времени и студента Шкаброва?
— Это был стык 1990-х и 2000-х, в питании — дефицит белка, — вспоминает Олег Владимирович. — Неслучайно Президент Александр Лукашенко уже тогда взял под особый контроль агропромышленный комплекс страны, главная задача которого — обеспечить продовольственную безопасность внутреннего рынка, насытить его собственными разнообразными продуктами питания.
В те годы, по мнению ряда наших ученых, именно отечественный люпин мог заместить дорогостоящую импортную сою, которая во всем мире используется при производстве колбас. К тому же белорусы скептически относились к сое, ведь она — генно-модифицированный продукт, а люпин — натуральный. В нем в зависимости от сорта содержится более 30% белка. И если сферой интересов студента Шкаброва был люпин для колбасных изделий, то сокурсники выпекали хлеб и кондитерские изделия с добавлением этого растения, делали различные соусы.
— По итогу мы разработали технологию производства добавки из люпина, использовали ее как сырье в вареных, ливерных колбасах и паштетах, — отмечает собеседник.
Кормим не только свою страну
С тех пор прошло почти четверть века. За это время Олег Владимирович прошел долгий путь в вузовской науке. А в декабре 2023 года возглавил отдел технологий мясных и молочных продуктов управления мясной и молочной промышленности главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода.
— С начала 2000-х молочная и мясная промышленность значительно выросли. Почти 100% рынка мясных продуктов Беларуси заняты отечественными товарами. Их производством занимается 19 государственных мясокомбинатов и ряд других компаний. Мы не только смогли накормить свою страну, но и продаем мясо, мясные изделия за рубеж: в Россию, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и др. В Беларуси достаточно много предприятий, получивших сертификаты соответствия продукции требованиям халяль и кошер, — отмечает он. — На наших предприятиях проведена сертификация систем менеджмента качества и безопасности.
И в самом деле, стоит только посмотреть на магазинные полки, чтобы понять: мясоперерабатывающая отрасль Беларуси развивается. Растет объем производства, меняется оборудование, совершенствуются технологии. У каждого предприятия линейка продукции насчитывает не одну сотню наименований, а качество соответствует требованиям высоких белорусских стандартов. К тому же наши переработчики научились делать продукты, о которых пару-тройку лет назад не могли и мечтать.
— Разве ранее мы изготавливали сырокопченый и сыровяленый окорок, ветчину не хуже, чем испанский хамон? Теперь делаем не только их, но и сыровяленые, сырокопченые снеки, мясные чипсы. Научились из вторичного сырья выпускать белковые продукты! Например, Могилевский желатиновый завод производит препарат из обрези кожи, который идет в качестве ингредиента для изготовления колбасы. При этом за аналогичный коллаген в качестве пищевой добавки, полезной для укрепления костей и кожи, люди платят большие деньги. Считаю, что наша пищевая промышленность шагнула далеко вперед, — говорит Олег Шкабров.
Он отмечает: в том, что технологический уровень нашей пищевой промышленности не ниже, чем у лучших мировых производителей, большая заслуга государства. Ведь оно держит под строгим контролем ее развитие, а также качество выпускаемой продукции. Одновременно следит за тем, чтобы пищевая промышленность опиралась на отечественную науку.
— Я хоть человек не ленивый и люблю готовить, часто покупаю новинки белорусских мясокомбинатов — чисто из профессионального интереса. Нравятся паштеты, которых, кстати, стали производить огромное множество, притом и в премиальных сегментах. Иногда покупаю вареную колбасу, хинкали. Все вкусно! Мы, белорусы, знаем толк в продуктах, — подчеркивает Олег Владимирович.
Тамара МАРКИНА,
Белорус одним из первых нашел ответ на вопрос, как накормить людей мясными продуктами без генно-модифицированной сои
Олег Шкабров четыре семестра был стипендиатом фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Признается, что это звание обязывало держать высокую планку. Возможно, не будь его, наш герой, который окончил вуз на отлично, и не решил бы связать свою жизнь с наукой. А ведь в сложные 1990-е он стал одним из тех, кто искал и нашел ответ на вопрос, как накормить белорусов мясными продуктами без генно-модифицированной сои.
Люпин вместо сои