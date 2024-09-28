Белорус одним из первых нашел ответ на вопрос, как накормить людей мясными продуктами без генно-модифицированной сои

Люпин вместо сои



Олег Шкабров стал одним из первых выпускников Могилевского государственного университета продовольствия — так с 2002 года называется уже бывший Могилевский технологический институт. Староста группы и примерный студент Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий (в 2021 году вуз вновь изменил свое название) был стипендиатом фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.



— Присуждение стипендии очень сильно мотивировало — и учиться, и заниматься научной деятельностью, общественной работой. А еще очень хотелось, чтобы мной гордились родители, — признается Олег Владимирович.



Он вспоминает, что удерживать высокую планку приходилось постоянно, ведь президентская стипендия, которую он получал два года, переутверждалась каждый семестр. Если не сдал сессию — прощай выплата из фонда главы государства.



— Я очень старался идти в фарватере существующих требований и продержался 4 семестра, — отмечает Олег Шкабров, который по окончании университета продовольствия получил красный диплом, но не покинул стен альма-матер, а последние одиннадцать лет даже проработал в должности декана.



Обучаясь по специальности «технология хранения и переработки животного сырья», Олег Владимирович интересовался не только научными новинками, но и острыми вопросами в сфере продовольствия. Изучив потребности белорусского рынка, он выбрал актуальную на то время тему научной работы, которая потом переросла в дипломную и легла в основу кандидатской диссертации — «Белоксодержащая добавка из зерна люпина: технология получения и использования в производстве вареных колбасных изделий». Почему именно люпин стал объектом внимания белорусской науки того времени и студента Шкаброва?



— Это был стык 1990-х и 2000-х, в питании — дефицит белка, — вспоминает Олег Владимирович. — Неслучайно Президент Александр Лукашенко уже тогда взял под особый контроль агропромышленный комплекс страны, главная задача которого — обеспечить продовольственную безопасность внутреннего рынка, насытить его собственными разнообразными продуктами питания.



В те годы, по мнению ряда наших ученых, именно отечественный люпин мог заместить дорогостоящую импортную сою, которая во всем мире используется при производстве колбас. К тому же белорусы скептически относились к сое, ведь она — генно-модифицированный продукт, а люпин — натуральный. В нем в зависимости от сорта содержится более 30% белка. И если сферой интересов студента Шкаброва был люпин для колбасных изделий, то сокурсники выпекали хлеб и кондитерские изделия с добавлением этого растения, делали различные соусы.



— По итогу мы разработали технологию производства добавки из люпина, использовали ее как сырье в вареных, ливерных колбасах и паштетах, — отмечает собеседник.



Кормим не только свою страну



С тех пор прошло почти четверть века. За это время Олег Владимирович прошел долгий путь в вузовской науке. А в декабре 2023 года возглавил отдел технологий мясных и молочных продуктов управления мясной и молочной промышленности главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода.



— С начала 2000-х молочная и мясная промышленность значительно выросли. Почти 100% рынка мясных продуктов Беларуси заняты отечественными товарами. Их производством занимается 19 государственных мясокомбинатов и ряд других компаний. Мы не только смогли накормить свою страну, но и продаем мясо, мясные изделия за рубеж: в Россию, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и др. В Беларуси достаточно много предприятий, получивших сертификаты соответствия продукции требованиям халяль и кошер, — отмечает он. — На наших предприятиях проведена сертификация систем менеджмента качества и безопасности.



И в самом деле, стоит только посмотреть на магазинные полки, чтобы понять: мясоперерабатывающая отрасль Беларуси развивается. Растет объем производства, меняется оборудование, совершенствуются технологии. У каждого предприятия линейка продукции насчитывает не одну сотню наименований, а качество соответствует требованиям высоких белорусских стандартов. К тому же наши переработчики научились делать продукты, о которых пару-тройку лет назад не могли и мечтать.



— Разве ранее мы изготавливали сырокопченый и сыровяленый окорок, ветчину не хуже, чем испанский хамон? Теперь делаем не только их, но и сыровяленые, сырокопченые снеки, мясные чипсы. Научились из вторичного сырья выпускать белковые продукты! Например, Могилевский желатиновый завод производит препарат из обрези кожи, который идет в качестве ингредиента для изготовления колбасы. При этом за аналогичный коллаген в качестве пищевой добавки, полезной для укрепления костей и кожи, люди платят большие деньги. Считаю, что наша пищевая промышленность шагнула далеко вперед, — говорит Олег Шкабров.



Он отмечает: в том, что технологический уровень нашей пищевой промышленности не ниже, чем у лучших мировых производителей, большая заслуга государства. Ведь оно держит под строгим контролем ее развитие, а также качество выпускаемой продукции. Одновременно следит за тем, чтобы пищевая промышленность опиралась на отечественную науку.



— Я хоть человек не ленивый и люблю готовить, часто покупаю новинки белорусских мясокомбинатов — чисто из профессионального интереса. Нравятся паштеты, которых, кстати, стали производить огромное множество, притом и в премиальных сегментах. Иногда покупаю вареную колбасу, хинкали. Все вкусно! Мы, белорусы, знаем толк в продуктах, — подчеркивает Олег Владимирович.



Тамара МАРКИНА,