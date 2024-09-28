АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Ветераны России и Казахстана почтили память павших за Родину в годы ВОВ.
Как рассказали в посольстве России в Казахстане, мероприятие организовано в рамках международной программы «Москва — столица Великой Победы: память поколений».
Члены ветеранских организаций России привезли в Алматы для захоронения капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны. В том числе из разъезда Дубосеково Московской области.
В торжественной церемонии в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев приняли участие: Председатель координационного совета Международного союза ветеранов стран содружества СНГ генерал-полковник В. П. Волков, депутат Мажилиса Парламента Б. Измухамбетов, старейшины АНК, а также активисты движения «Бессмертный полк» и молодежных патриотических организаций Казахстана.
В парке сотрудники Генконсульства России совместно с организаторами мероприятия возложили цветы к монументу герою битвы под Москвой генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову.