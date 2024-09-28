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В Воронежской области продлен желтый уровень опасности из-за ветра

Сильный ветер задержится в Воронежской области как минимум до вечера воскресенья. Синоптики вновь продлили действующее предупреждение. Из-за неблагоприятных условий регион остается в желтой зоне погодной опасности.

Сейчас в Трентоне: +19° 5 м/с 100% 753 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

По оценкам специалистов российского Гидрометцентра, порывы ветра в следующие сутки могут доходить до 15−17 м/с.

А вот похолодание в регион не придет как минимум до конца следующей недели. В ближайшие дни в Воронеже и по области в дневные часы температура будет держаться на отметке в +24…+26 градусов. Самым теплым станет завтрашний день. Ночью температура по сравнению с прошлой неделей тоже будет выше, столбики термометров не опустятся ниже +10 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается.

Из-за отсутствия дождей в Воронежской области складывается крайне неблагоприятная ситуация по ландшафтным пожарам. Представители МЧС сегодня опубликовали довольно эмоциональное обращение к жителям региона с просьбой ни в коем случае не жечь костры, и не позволять этого делать другим.