В Воронежской области продлен желтый уровень опасности из-за ветра

А вот похолодание в регион не придет как минимум до конца следующей недели. В ближайшие дни в Воронеже и по области в дневные часы температура будет держаться на отметке в +24…+26 градусов. Самым теплым станет завтрашний день. Ночью температура по сравнению с прошлой неделей тоже будет выше, столбики термометров не опустятся ниже +10 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается.