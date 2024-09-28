Детские Дельфийские игры стран СНГ пройдут в Бишкеке с 30 сентября по 5 октября

Участие в них примут юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, России, Туркменистана, Кыргызстана. Беларусь представят 16 человек в 7 номинациях конкурсной и фестивальной программы: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народное пение, изобразительное искусство, художественные ремесла и народный танец.



Основная цель и задачи мероприятия — выявление и поддержка талантливых дарований, содействие сохранению и развитию национальных культур, поощрение межкультурного диалога, укрепление связей между странами, сотрудничества молодежи и детей, творческой интеллигенции и учебных заведений стран Содружества в гуманитарной сфере, содействие профессиональному росту молодых деятелей культуры, развитие событийного туризма и креативных индустрий.



Организаторы — мэрия Бишкека, управление культуры мэрии Бишкека, Дельфийский комитет Кыргызской Республики при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, а также при содействии органов государственной власти Кыргызской Республики.