Участие в них примут юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, России, Туркменистана, Кыргызстана. Беларусь представят 16 человек в 7 номинациях конкурсной и фестивальной программы: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народное пение, изобразительное искусство, художественные ремесла и народный танец.
Основная цель и задачи мероприятия — выявление и поддержка талантливых дарований, содействие сохранению и развитию национальных культур, поощрение межкультурного диалога, укрепление связей между странами, сотрудничества молодежи и детей, творческой интеллигенции и учебных заведений стран Содружества в гуманитарной сфере, содействие профессиональному росту молодых деятелей культуры, развитие событийного туризма и креативных индустрий.
Организаторы — мэрия Бишкека, управление культуры мэрии Бишкека, Дельфийский комитет Кыргызской Республики при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, а также при содействии органов государственной власти Кыргызской Республики.
Детские Дельфийские игры стран СНГ пройдут в Бишкеке с 30 сентября по 5 октября
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытые детские Дельфийские игры государств — участников Содружества Независимых Государств пройдут в Бишкеке (Кыргызская Республика) с 30 сентября по 5 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства культуры.
Участие в них примут юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, России, Туркменистана, Кыргызстана. Беларусь представят 16 человек в 7 номинациях конкурсной и фестивальной программы: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народное пение, изобразительное искусство, художественные ремесла и народный танец.