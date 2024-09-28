Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах РК и Астане

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью в центре, на востоке области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20, в центре, на востоке области 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.