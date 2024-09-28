Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах РК и Астане

На большей части области Улытау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.
На востоке, в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.
Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью в центре, на востоке области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20, в центре, на востоке области 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15−20, днем в районе Алакольских озер 23−28 м/с.
На севере, западе, в центре Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15- 20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15−20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
На юге, в центре Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юго-востоке, в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15−18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане 29 сентября ночью и утром ожидается туман.