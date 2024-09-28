В Ростовской области в течение недели будут массовые перебои в работе ТВ и радио

В Ростовской области в течение следующей рабочей недели, с 30 сентября по 4 октября в Ростовской области возможны перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщили в РТРС.
Так, 30 сентября в Волгодонске проблемы могут быть с вещанием программ Че «+0», РТРС-1 (0), РТРС-2 (0), Радио России (а), Маяк (а), Вести ФМ (а) с 10.00 до 17.00. В Каменске-Шахтинском — с 8.00 до 17.00 на РТРС-1 (0), РТРС-2 (0) и Радио России (а). В Маркинской Цимлянского района — с 11.00 до 17.00 на РТРС-1 (0).
1 октября — в Волошино Миллеровского района с 11.00 до 17.00 на программах РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Красном Сулине — с 8.00 до 17.00 на РТРС-1 (0) и РТРС-2 (0). В Куйбышево — с 10.00 до 16.00 на РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Селивановской Милютинского района — с 11.00 до 17.00 на РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0).
2 октября в Новошахтинске — с 11.00 до 17.00 на РТРС-1 (0) и РТРС-2 (0).
3 октября в Белой Калитве проблемы могут быть с вещанием программ РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0) с 11.00 до 17.00. В этот же день в Волгодонске с 10.00 до 17.00 с программами РТРС-1 (0), РТРС-2 (0), Радио России (а), Маяк (а), Вести ФМ (а) и Че (а). А также в Горняцком Белокалитвинского района с 11.00 до 17.00 — на программах РТРС-1 (0). В Матвеевом Кургане — с 10.00. до 16.00 на РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Нижнежуравском Константиновского района и Новоалексеевке Тарасовского района — с 11.00 до 17.00 на РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Ростове — с 11.00 до 17.00 на Радио России, Маяк и Вести ФМ.
4 октября — в пункте вещания Белянский Константиновского района с 11.00 до 17.00 с вещанием программ РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Земцове Боковского района с 11.00 до 17.00 — на РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Конезаводе имени Буденного Сальского района — с 10.00 до 17.00 на РТРС-1 (0), РТРС-2 (0), Радио России (а), РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. В Ростове — с 11.00 до 17.00 на Радио России, Маяк и Вести ФМ.
С 27 сентября по 20 октября — на объектах Ростовского ОРТПЦ с 10.52 до 11.36 на программе Че. И там же в те же дни — с 10.52 — 12.42 на РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Радио России и Вести FM.