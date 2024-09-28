В Ростовской области в течение недели будут массовые перебои в работе ТВ и радио

3 октября в Белой Калитве проблемы могут быть с вещанием программ РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0) с 11.00 до 17.00. В этот же день в Волгодонске с 10.00 до 17.00 с программами РТРС-1 (0), РТРС-2 (0), Радио России (а), Маяк (а), Вести ФМ (а) и Че (а). А также в Горняцком Белокалитвинского района с 11.00 до 17.00 — на программах РТРС-1 (0). В Матвеевом Кургане — с 10.00. до 16.00 на РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Нижнежуравском Константиновского района и Новоалексеевке Тарасовского района — с 11.00 до 17.00 на РТРС-2 (0) и РТРС-1 (0). В Ростове — с 11.00 до 17.00 на Радио России, Маяк и Вести ФМ.