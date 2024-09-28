Сын Михаила Круга Александр признался, что не хотел становиться певцом

О своем становлении в качестве музыканта Круг рассказал в интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА». Александр признался, что сначала ему удалось саботировал попытку мамы устроить его в музыкальную школу. Однако пение все равно пришло в жизнь Круга, достав его через педагога школы общеобразовательной.