Сын Михаила Круга Александр признался, что не хотел становиться певцом

Сын легенды русского шансона Михаила Круга Александр рассказал, что изначально не планировал идти по стопам отца и становиться артистом. По словам музыканта, к пению его подтолкнула Галина Петровна — учительница музыки в общеобразовательной школе.
О своем становлении в качестве музыканта Круг рассказал в интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА». Александр признался, что сначала ему удалось саботировал попытку мамы устроить его в музыкальную школу. Однако пение все равно пришло в жизнь Круга, достав его через педагога школы общеобразовательной.
Она заходит, забирает девчонок на конкурс, которые постоянно там поют. И выходит, закрывает дверь. Открывает, смотрит на меня: «Воробьев (настоящая фамилия музыканта — прим. ред.), а ты что сидишь? А ну встал и пошел с нами вместе».
Александр Круг.
певец.
Сначала будущий артист не хотел идти, но учительница не приняла отказ. «Встал, пошел. У тебя такие родители, а ты не поешь? Не позорь меня», — потребовала она.
Ранее Ирина Круг заявила, что ее сын Александр попал на «Новую Фабрику звезд» (2024-…) не по блату. По словам певицы, она никак не ожидала, что ее ребенок станет участником проекта.