В Уфе высадили 644 дерева и свыше тысячи кустарников.

Кроме того, в городе появились новые аллеи на транспортном пересадочном узле станции «Черниковка» в Калининском районе, на улице Октябрьской революции (от Цурюпа до Ленина) в Кировском районе, на проспекте Октября (от бульвара Саид-Галиева до Южного проезда) в Октябрьском районе, на Водонапорной башне в Ленинском районе. Также в Демском районе горожан и гостей будет радовать Аллея детства, а в Советском — Аллея гортензий.