«Зажечь как в последний день»: 60 фото с концерта Zivert в Новосибирске

В субботу, 28 сентября, в Новосибирске прошёл концерт Zivert — зал «Сибирь-Арена» был заполнен до отказа.
Концерт на площадке «Сибирь-Арена» начался с задержкой на целый час, что, собственно, свойственно Юлии Зиверт.
Сначала певица шокировала поклонников тем, что вышла на сцену не в афрокудрях, а с прямыми распущенными волосами. На удивлённые взгляды зрителей Zivert ответила: «да, я не лысая!».
Zivert исполнила почти все свои хиты, периодически вступая в разговоры с публикой. За время выступления Юлия сменила почти десять нарядов. А в конце концерта, как рассказал корреспондент Сиб.фм, предложила зажечь «как в последний день в жизни».
«Я очень хочу, чтобы все у нас проходило безболезненно. И мы берегли своего внутреннего ребенка», — заявила Zivert.
Также певица добавила, что в этом году не поехала на Ибицу, а привезла Ибицу в Новосибирск. В конце концерта некоторые поклонницы даже рыдали.
«МК в Новосибирске» собрал 60 самых ярких фото с концерта Zivert в Новосибирске — запаситесь платочками. Фото Дениса Шмакова.