В Ростове с 28 сентября изменилась схема движения автобусов № 16А

В частности, изменение затронуло схему движения в микрорайоне Левенцовский. Там теперь автобусы ходят по улице Доватора, после чего поворачивают на проспект маршала Жукова, затем на улицу Еременко, потом на улицу Жданова, после нее — на улицу Ткачева. Потом — на проспект Солженицына, затем — обратно на улицу Еременко, проспект маршала Жукова и с выездом на улицу Доватора и далее по маршруту, что и был раньше.