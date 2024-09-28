В Ростове с 28 сентября изменилась схема движения автобусов № 16А

В Ростове с субботы, 28 сентября, автобус № 16А «ЖК “Западная резиденция” — Центральный Рынок» начал курсировать по новой схеме. За изменение маршрута движения высказались горожане на сайте «Активный ростовчанин», сообщили в администрации донской столицы.
В частности, изменение затронуло схему движения в микрорайоне Левенцовский. Там теперь автобусы ходят по улице Доватора, после чего поворачивают на проспект маршала Жукова, затем на улицу Еременко, потом на улицу Жданова, после нее — на улицу Ткачева. Потом — на проспект Солженицына, затем — обратно на улицу Еременко, проспект маршала Жукова и с выездом на улицу Доватора и далее по маршруту, что и был раньше.
Таким образом власти намерены решить проблему транспортной доступности школы № 72, жилых комплексов «Пятый элемент» и «Западная резиденция», а также садового товарищества «Изумруд».